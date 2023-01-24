Сексолог развеяла популярный миф о женском оргазме

Сексолог Макниколс: лишь каждая пятая женщина испытывает оргазм при сексе с проникновением

Мужчины уверены, что женщины обязательно испытывают оргазм при вагинальном сексе, однако это всего лишь популярный миф, заявила сексолог Николь Макниколс. Ее мнение цитирует издание Daily Star.

По мнению Макниколс, чтобы развеять заблуждения, необходимо изучить результаты исследований. Они свидетельствуют, что лишь немногие женщины испытывают оргазм при сексе с проникновением. Согласно одному из опросов, их доля не превышает 18 процентов. Иными словами, достичь кульминации во время этого вида близости удается только каждой пятой женщине. Остальным для этого необходима стимуляция клитора.

Макниколс полагает, что быстрый секс — еще одно препятствие для женского оргазма. По ее словам, женщинам требуется время, чтобы сильно возбудиться. Расслабиться и настроиться на удовольствие им помогут длительная прелюдия, а также терпение и внимание со стороны партнера.

Ранее секс-блогер Калум МакСвигган дал рекомендации по правильной подготовке к первому анальному сексу. По его мнению, прежде чем переходить к этому виду интимной близости с партнером, стоит сначала поэкспериментировать в одиночестве, чтобы привыкнуть к ощущениям и избавиться от заблуждений.