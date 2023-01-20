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08:32, 20 января 2023Забота о себе

Блогер дал рекомендации по правильной подготовке к первому анальному сексу

Секс-блогер МакСвигган: подготовиться к первому анальному сексу поможет массажер простаты

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Подготовиться к первому анальному сексу поможет массажер простаты: эксперименты с ним позволят понять, что больше нравится, заявил секс-блогер Калум МакСвигган. Эту и некоторые другие полезные рекомендации по правильной подготовке к этому виду интимной близости он дал изданию Metro.

МакСвигган посоветовал, перед тем как переходить к анальному сексу с партнером, сначала поэкспериментировать в одиночестве. Мастурбация поможет привыкнуть к ощущениям и избавиться от заблуждений, связанных со стигматизацией этого вида половой близости, в том числе и от страха, что будет больно. Использовать для этих целей можно игрушки для взрослых или массажер для простаты.

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Также, по словам блогера, многие избегают анального секса, считая его негигиеничным из-за возможных выделений из кишечника. Чтобы избежать «несчастных случаев» и подарить себе душевное спокойствие, можно сделать спринцевание перед половым контактом, однако это не обязательно.

Еще одна рекомендация МакСвиггана — привыкать к проникновению постепенно. Он предложил начинать с малого, например, с использования анальных пробок разного размера, чтобы расслабиться и открыть разные грани удовольствия.

Блогер добавил, что не стоит переоценивать анальный секс и требовать от себя слишком многого. Не существует универсального способа приобщиться к этому виду интимной близости. «Забудьте о модных подушках и специфических позах. Пока вы практикуете безопасный секс, в котором приоритет отдается потребностям обоих партнеров, только это и имеет значение», — подытожил он.

Ранее сексолог Мадлен Манро развеяла популярные мифы об анальном сексе. По ее мнению, многие женщины любят его не меньше, чем вагинальный.

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Алиса Дмитриева
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