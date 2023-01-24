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12:12, 24 января 2023Бывший СССР

Украинский суд заявил о неявке погибшего Стремоусова на заседание

Районный суд Николаева сообщил о неявке на заседание погибшего в ноябре Стремоусова

Кадр: Стремоусов Кирилл / YouTube

На Украине районный суд Николаева сообщил о неявке погибшего в начале ноября 2022 года заместителя главы администрации Херсонской области России Кирилла Стремоусова. Об этом со ссылкой на судебную инстанцию сообщает УНИАН в Telegram. Украинские власти продолжают обвинять его в коллаборационизме.

«Обвиняемый, которому должным образом сообщили о времени и месте судебного разбирательства, не явился. В этой связи, судейская коллегия решила направить обвинительный акт Кириллу Стремоусову в Николаевский апелляционный суд для определения приговора», — сообщили представители украинского правосудия.

Стремоухов погиб 9 ноября 2022 года. Автомобиль политика попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Геническом.

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Василий Мека
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