Украинский суд заявил о неявке погибшего Стремоусова на заседание

Районный суд Николаева сообщил о неявке на заседание погибшего в ноябре Стремоусова

На Украине районный суд Николаева сообщил о неявке погибшего в начале ноября 2022 года заместителя главы администрации Херсонской области России Кирилла Стремоусова. Об этом со ссылкой на судебную инстанцию сообщает УНИАН в Telegram. Украинские власти продолжают обвинять его в коллаборационизме.

«Обвиняемый, которому должным образом сообщили о времени и месте судебного разбирательства, не явился. В этой связи, судейская коллегия решила направить обвинительный акт Кириллу Стремоусову в Николаевский апелляционный суд для определения приговора», — сообщили представители украинского правосудия.

Стремоухов погиб 9 ноября 2022 года. Автомобиль политика попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Геническом.