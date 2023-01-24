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07:46, 24 января 2023Мир

Российскую авиацию разместили на восстановленном аэродроме в Сирии

Минобороны: на восстановленном аэродроме «Джейрах» в Сирии развернули боевую авиацию РФ
СюжетРабота систем ПВО:

Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме «Джейрах» на севере Сирии. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, аэродром был восстановлен совместными силами российских и сирийских военнослужащих , это позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России и военно-воздушных сил (ВВС) арабской республики.

На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, фортификационные сооружения, летное поле для приема всех типов военной авиации. Вокруг аэродрома организована наземная охрана и оборона, развернуты российские и сирийские системы ПВО.

Совместное базирование авиации на аэродроме «Джейрах» позволит прикрыть государственную границу и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах Сирии, заключили в российском Минобороны.

Марина Совина
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Российскую авиацию разместили на восстановленном аэродроме в Сирии
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