Российскую авиацию разместили на восстановленном аэродроме в Сирии

Минобороны: на восстановленном аэродроме «Джейрах» в Сирии развернули боевую авиацию РФ

Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме «Джейрах» на севере Сирии. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, аэродром был восстановлен совместными силами российских и сирийских военнослужащих , это позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России и военно-воздушных сил (ВВС) арабской республики.

На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, фортификационные сооружения, летное поле для приема всех типов военной авиации. Вокруг аэродрома организована наземная охрана и оборона, развернуты российские и сирийские системы ПВО.

Совместное базирование авиации на аэродроме «Джейрах» позволит прикрыть государственную границу и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах Сирии, заключили в российском Минобороны.