В российском городе жильцы дома дышали трупным запахом из-за халатности мэрии

Нижневартовцы задыхались от запаха трупа из комнаты соседа из-за халатности мэрии

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) жильцы дома оказались вынуждены несколько дней задыхаться от трупного запаха, так как ответственная за организацию дезинфекции мэрия не провела ее в одной из квартир. Об этом сообщается в сообществе ВКонтакте «ЧП Нижневартовска».

Труп в одной из комнат, принадлежавшей администрации российского города, пролежал несколько дней. Соседи умершего по квартире и участковый обнаружили его 20 января. «В воздухе трупный запах, в комнате полная антисанитария. Департамент ЖКХ пообещал решить вопрос 23 января, мы прождали весь день с 9 утра, но без результата», — отметил автор публикации.

Из-за халатности УК, департамента ЖКХ и администрации работы в срок проведены не были. Во вторник, 24 января, в комментариях к публикации появилась информация от представителя мэрии Нижневартовска о том, что в этот день из квартиры вывезут вещи, после чего туда придут специалисты, которые проведут дезинфекцию помещения. При этом он не указал, по какой причине проведение мероприятий было задержано.

В июле стало известно о том, что семья из Барнаула была вынуждена временно переехать из-за затопления жилья трупной водой из квартиры умершей соседки. При этом до обнаружения тело пенсионерки пролежало в доме на улице 1 Мая более месяца.