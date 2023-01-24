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02:50, 24 января 2023Мир

В США заявили о намерении сохранять темпы поставок оружия Украине

Представитель Пентагона: США и союзники должны сохранять темпы поставок оружия на Украину

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Соединенные Штаты и их союзники должны сохранять темпы поставок оружия на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, в настоящий момент важно, чтобы союзники Украины не снижали темпов снабжения ее оружием, поскольку Россия стремится к перегруппировке, пополнению рядов и перевооружению, а обстановка на поле боя остается «подвижной».

Представитель американского Минобороны подчеркнул, что в текущих условиях США не станут останавливать поставки оружия Киеву и продолжат как можно более оперативно «тренировать и вооружать» украинских военных.

При этом он указал, что именно украинское командование осуществлять планирование операций и их дальнейшую реализацию.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине американских танков Abrams, заявил, что Вашингтон отправляет Киеву то оружие, которое необходимо сейчас, а не позднее. «Центр нашего внимания сейчас — предоставление Украине возможностей, которые необходимы им прямо сейчас», — сказал представитель оборонного ведомства США.

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Марина Совина
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