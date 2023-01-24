Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 24 января 2023Силовые структуры

Суд рассмотрит дело напавшего с ножом на сотрудника МВД мужчины

В Тульской области будут судить 52-летнего мужчину, ранившего полицейского ножом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тульской области суд рассмотрит дело 52-летнего мужчины, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 22 ноября сотрудники УМВД России по городу Тула и представитель подразделения по делам несовершеннолетних приехали в квартиру на улице Бондаренко, так как гражданин пожаловался на детский шум у соседей. Сотрудник ПНД поговорила с мальчиком из той квартиры и попросила его пьяного отца расписаться в объяснении. Однако фигурант взял на кухне нож, набросился на правоохранителя и ранил его. Полицейским пришлось применить табельное оружие и выстрелить в ногу дебоширу, чтобы остановить его.

Затем сотрудники МВД оказали обвиняемому первую помочь и вызвали скорую. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Германия согласилась отправить танки на Украину
США заявили о скором принятии решения по отправке танков Украине
Москвичи обвинили фирму по борьбе с насекомыми в подкидывании тараканов в дом
Вандал получил срок за повреждение фонарей на Львином мосту в Петербурге
Адвокат Киркорова рассказал подробности о проблемах певца с недвижимостью
Россиянин предстанет перед судом за убийство милиционера в 2002 году
Группа Panic! At The Disco прекратит свое существование
Жильцов дома в Москве атаковали грызуны
Житель российского города поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и умер
Европа смогла значительно снизить потребление газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.