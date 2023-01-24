Суд рассмотрит дело напавшего с ножом на сотрудника МВД мужчины

В Тульской области будут судить 52-летнего мужчину, ранившего полицейского ножом

В Тульской области суд рассмотрит дело 52-летнего мужчины, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 22 ноября сотрудники УМВД России по городу Тула и представитель подразделения по делам несовершеннолетних приехали в квартиру на улице Бондаренко, так как гражданин пожаловался на детский шум у соседей. Сотрудник ПНД поговорила с мальчиком из той квартиры и попросила его пьяного отца расписаться в объяснении. Однако фигурант взял на кухне нож, набросился на правоохранителя и ранил его. Полицейским пришлось применить табельное оружие и выстрелить в ногу дебоширу, чтобы остановить его.

Затем сотрудники МВД оказали обвиняемому первую помочь и вызвали скорую. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.