Россиянин напал на сотрудницу ювелирного магазина и похитил драгоценности

В Подмосковье полицейские задержали мужчину за разбойное нападение на ювелирный магазин

В Подмосковье полицейские задержали 38-летнего жителя города Электроугли за разбойное нападение на ювелирный магазин. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, фигурант пришел в магазин на улице Пионерской и попросил показать ему украшения. Затем он достал газовой баллончик и распылил его в лицо сотруднице. А молотком россиянин разбил стекло витрины и похитил драгоценности на 600 тысяч рублей.

В квартире задержанного провели обыск и изъяли часть похищенного. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящий момент Железнодорожный городской суд поместил мужчину в СИЗО.