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08:44, 25 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии оценили влияние конфликта на Украине на интеграцию с Россией

Политолог Петровский: конфликт на Украине мало повлиял на интеграцию Белоруссии и России

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Конфликт на Украине мало повлиял на интеграцию Белоруссии и России. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский.

Эксперт считает, что не следует преувеличивать роль боевых действий, так как они влияют скорее на интеграцию в сфере обороны и безопасности, а не на двусторонние отношения между Москвой и Минском в целом.

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«Нельзя говорить, что сейчас на фоне боевых действий происходят оперативные изменения в процессе союзной интеграции, это все-таки более долгоиграющий процесс», — оценил ситуацию политолог. По его мнению, в долгосрочной перспективе все было закреплено еще в рамках союзных программ, принятых в октябре 2021 года, а начало специальной военной операции стало лишь стимулом для полного отказа от доллара США в расчетах и усиления импортозамещения и создания соответствующих программ в рамках Союзного государства.

При этом Петровский уверен, что исход украинского конфликта окажет влияние на итоговый формат политической интеграции между двумя странами. «Наше будущее еще не определено. А будущее это, по большему счету, куется на полях сражений на Украине», — считает он.

В октябре госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва научились быстро договариваться по проблемным вопросам, а также реально смотреть на ситуацию. Как уточнил дипломат, «почерк работы над 28 союзными программами» стал заделом и ресурсом.

Дмитрий Плотников
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