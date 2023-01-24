Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:23, 24 января 2023Забота о себе

Дизайнер подсказала способ сделать темное помещение светлее без лампочек

Тиктокерша @charminglifebyjess посоветовала красить стены темных помещений в желтый цвет

Дизайнер интерьеров, которая ведет страницу в социальной сети TikTok под псевдонимом @charminglifebyjess, посоветовала красить стены темных помещений не в белый, а в желтый цвет. На способ компенсировать отсутствие источников естественного света, который она подсказала, обратило внимание издание The Sun.

Тиктокерша объяснила, что белый цвет подчеркивает наличие темных углов и создает тени, из-за которых пространство кажется темнее. В ролике девушка показала темный коридор, выкрашенный в белый цвет. Позже она открыла банку с ярко-желтой краской. «Вместо этого выбирайте яркий оттенок, который будет отражать искусственный цвет в комнате», — сказала она.

В конце видео она показала, что желтый коридор действительно стал выглядеть светлее белого даже без лампочек.

Материалы по теме:
«Хаос должен быть тщательно продуман» 10 главных принципов оформления домашнего интерьера
«Хаос должен быть тщательно продуман»10 главных принципов оформления домашнего интерьера
8 апреля 2017
Его ворсейшество Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
Его ворсейшествоБессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
7 декабря 2017

Ранее дизайнер и архитектор Александр Осипов назвал пять способов добавить лоск квартире или дому. По его словам, винтажный ковер и лепнина придадут помещению дорогой вид.

Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В США заявили о намерении Вашингтона передать Киеву «значительное число» танков
Осужденный по делу Сорокина бывший полицейский Воронин скончался в колонии
Перечислены особенности VR-гарнитуры Apple
Стало известно о рекордном снижении числа безработных в Москве
Возбуждено дело из-за видео с жестоким убийством кота молодыми россиянами
Названы возможные последствия антиукраинских заявлений Арестовича
Никиту Михалкова выписали из больницы
Twitter задолжал за аренду офисов британской короне
МАГАТЭ не обнаружило военную технику ВСУ на АЭС
Стало известно о постепенном отключении Костомарова от поддерживающих аппаратов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.