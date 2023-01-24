Дизайнер подсказала способ сделать темное помещение светлее без лампочек

Тиктокерша @charminglifebyjess посоветовала красить стены темных помещений в желтый цвет

Дизайнер интерьеров, которая ведет страницу в социальной сети TikTok под псевдонимом @charminglifebyjess, посоветовала красить стены темных помещений не в белый, а в желтый цвет. На способ компенсировать отсутствие источников естественного света, который она подсказала, обратило внимание издание The Sun.

Тиктокерша объяснила, что белый цвет подчеркивает наличие темных углов и создает тени, из-за которых пространство кажется темнее. В ролике девушка показала темный коридор, выкрашенный в белый цвет. Позже она открыла банку с ярко-желтой краской. «Вместо этого выбирайте яркий оттенок, который будет отражать искусственный цвет в комнате», — сказала она.

В конце видео она показала, что желтый коридор действительно стал выглядеть светлее белого даже без лампочек.

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