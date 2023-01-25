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14:35, 25 января 2023Мир

Бельгия ответила Украине на просьбы поставить танки Leopard

Министр обороны Бельгии Дедондер ответила Киеву, что страна продала все танки 10 лет назад

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер ответила на просьбы Киева поставить танки Leopard. Ее слова приводит телеканал RTL.

«Порядка десяти лет назад было решено продать танки, они были уже не в рабочем состоянии», — заявила она.

По ее словам, танки находятся на хранении у частных компаний, которые могут продать их ведомству по цене 500 тысяч евро за единицу. При этом глава Минобороны отметила, что раньше танки отдавали «за ненадобностью» за 10-15 тысяч евро.

Дедонер также добавила, что в эту пятницу, 27 января, она предложит Украине дополнительную помощь, которая отвечает наиболее актуальным потребностям в вопросах противовоздушной обороны и противотанковой борьбы, а также в боеприпасах.

Ранее немецкие власти одобрили реэкспорт танков Leopard 2 Украине. Уточняется, что сначала Берлин направит Киеву единиц военной техники, кроме того, ФРГ обучит украинских военных.

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Виктория Кондратьева
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