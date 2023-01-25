Бельгия ответила Украине на просьбы поставить танки Leopard

Министр обороны Бельгии Дедондер ответила Киеву, что страна продала все танки 10 лет назад

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер ответила на просьбы Киева поставить танки Leopard. Ее слова приводит телеканал RTL.

«Порядка десяти лет назад было решено продать танки, они были уже не в рабочем состоянии», — заявила она.

По ее словам, танки находятся на хранении у частных компаний, которые могут продать их ведомству по цене 500 тысяч евро за единицу. При этом глава Минобороны отметила, что раньше танки отдавали «за ненадобностью» за 10-15 тысяч евро.

Дедонер также добавила, что в эту пятницу, 27 января, она предложит Украине дополнительную помощь, которая отвечает наиболее актуальным потребностям в вопросах противовоздушной обороны и противотанковой борьбы, а также в боеприпасах.

Ранее немецкие власти одобрили реэкспорт танков Leopard 2 Украине. Уточняется, что сначала Берлин направит Киеву единиц военной техники, кроме того, ФРГ обучит украинских военных.