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16:11, 25 января 2023Экономика

В Совете Федерации описали особенности возможной конфискации активов

Сенатор Клишас: Россия может пойти на конфискацию активов юрлиц в качестве зеркальных мер

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Россия может предпринять ответные шаги в случае изъятия своей госсобственности за рубежом, в том числе запустить конфискацию иностранных активов, но только для юридических лиц. Об этом заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, передает РБК.

Он выразил уверенность, что до конфискации собственности физических лиц дело не дойдет, потому что идея прямо противоречит Конституции. Единственной возможностью для таких действий сенатор назвал решение суда, в Уголовном кодексе есть статьи, предусматривающие частичную конфискацию собственности.

Идея конфискации иностранных активов вновь попала в центр внимания после того, как в Евросоюзе активизировалось обсуждение передачи замороженных активов Украине для восстановления ее экономики, пострадавшей из-за боевых действий.

В настоящее время соответствующее решение не принято. Однако Эстония намерена до конца января представить механизм, позволяющий приступить к конфискации. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд указала, что в Брюсселе поддерживают это решение, а отдельные страны Евросоюза движутся в том же направлении.

Что касается собственности физических лиц, то к наказанию для граждан, покинувших страну и не согласных с ее действиями в 2022 году, призывает, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, если «речь идет о негодяях, кто нарушил закон, кто нанес вред», то можно дополнить Уголовный кодекс соответствующими статьями и конфисковать имущество в строгом соответствии с Конституцией.

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Платон Щукин
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