В российском городе жильцы добились ремонта дома за счет коммунальщиков

В Нижневартовске жильцы добились проведения ремонта дома за счет коммунальщиков

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) жильцы проблемного дома добились проведения ремонта за счет средств коммунальных служб. Внимание на ситуацию обратило издание URA.RU.

В 16-этажном здании, расположенном по адресу улица Ленина, 38, в результате обследования стен и фундамента обнаружили угрозу обрушения из-за трещины. После нескольких комиссий и обследований жильцы смогли доказать, что ее появление было обусловлено не перепланировками, а грунтовыми водами. В результате они добились того, что управляющая организация «Управляющая компания № 1» согласилась провести ремонтные работы за свой счет, а не за счет жильцов.

Председатель совета дома Татьяна Кленова сообщила изданию, что договор подряда уже заключен, составлена проектно-сметная документация. Она добавила, что внутренние работы должны начаться, когда станет теплее. Согласно плану, их должны будут закончить до конца мая, а полностью отремонтировать здание — еще через три месяца.

В январе стало известно, что власти Новосибирска пообещали отремонтировать треснувший от холода дом весной. В администрации российского города заявили, что по техническим причинам не могут сократить сроки, а критической ситуации в доме нет.