Собака застрелила человека из винтовки

NBC News: в США собака случайно наступила на винтовку и убила охотника

В американском штате Канзас собака наступила на винтовку и убила охотника выстрелом в спину. Об этом сообщает NBC News.

30-летний мужчина был застрелен в автомобиле на проселочной дороге в 70 километрах к югу от города Уичито. По версии полиции, виновником его гибели была собака, которая находилась в задней части пикапа и случайно наступила на винтовку. Пуля попала в спину человека, сидевшего на переднем пассажирском месте.

Сотрудники скорой помощи сделали пострадавшему искусственное дыхание, но не смогли его спасти. Водитель автомобиля не пострадал. Кому принадлежали пикап и собака, и кто именно позвонил в службу спасения, не уточняется.

Полиция пришла к выводу, что это был несчастный случай, связанный с охотой. В багажнике автомобиля было найдено охотничье снаряжение.

Ранее сообщалось, что 32-летнего мужчину застрелила собака, когда он отправился на охоту в турецкой провинции Самсун. По версии следствия, после охоты хозяин собаки загружал заряженное ружье в багажник автомобиля. В этот момент пес запрыгнул в машину и лапой нажал на спусковой крючок.