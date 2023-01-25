Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:33, 25 января 2023Из жизни

Собака застрелила человека из винтовки

NBC News: в США собака случайно наступила на винтовку и убила охотника

Фото: Dave Kaup / Reuters

В американском штате Канзас собака наступила на винтовку и убила охотника выстрелом в спину. Об этом сообщает NBC News.

30-летний мужчина был застрелен в автомобиле на проселочной дороге в 70 километрах к югу от города Уичито. По версии полиции, виновником его гибели была собака, которая находилась в задней части пикапа и случайно наступила на винтовку. Пуля попала в спину человека, сидевшего на переднем пассажирском месте.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Сотрудники скорой помощи сделали пострадавшему искусственное дыхание, но не смогли его спасти. Водитель автомобиля не пострадал. Кому принадлежали пикап и собака, и кто именно позвонил в службу спасения, не уточняется.

Полиция пришла к выводу, что это был несчастный случай, связанный с охотой. В багажнике автомобиля было найдено охотничье снаряжение.

Ранее сообщалось, что 32-летнего мужчину застрелила собака, когда он отправился на охоту в турецкой провинции Самсун. По версии следствия, после охоты хозяин собаки загружал заряженное ружье в багажник автомобиля. В этот момент пес запрыгнул в машину и лапой нажал на спусковой крючок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области и Крыму прокомментировали появление Зеленского на ТВ
100-летняя долгожительница назвала неожиданный секрет долголетия
Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России
Определено главное предпочтение россиян при ремонте
Байден обсудил поддержку Украины с лидерами четырех стран
В Турции назвали условие получения ВНЖ для граждан России
МИД России заявил о выборе Германии в пользу эскалации конфликта с Москвой
В Тульской области возбудили дело по факту ДТП с девятью погибшими
Адвокат высказался о деле спутавшей ложные и реальные схватки россиянки
Появились подробности о ДТП с девятью погибшими на российской трассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.