Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 25 января 2023Россия

В Госдуме увидели опасность в возможном формировании новых танковых частей ВСУ

Картаполов увидел опасность в возможном формировании новых танковых частей ВСУ к весне

Фото: Leah Millis / Reuters

России следует внимательнее отнестись к возможным планам по формированию и подготовке к весне новых танковых соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую опасность увидел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его комментарий приводит ТАСС.

По мнению депутата, сами поставки немецких танков Leopard 2 угрозы не несут. Картаполов отметил, что ВСУ будут вынуждены изучать новые танки, а также создавать систему их обеспечения и обслуживания.

«Единственное, чего, на мой взгляд, можно опасаться, если будет принято другое решение. Если они эту технику не поставят сейчас непосредственно на поле боя, а начнут готовить в той же самой Польше, например, или на западных полигонах Украины <…> новые соединения и части, которые появятся где-то весной, ближе к лету, вот тогда это будет серьезно», — заявил депутат Госдумы.

До этого Картаполов указал, что немецкие танки Leopard 2 уступают российским Т-90 в бронезащите. В то же время он обратил внимание, что Leopard 2 по некоторым характеристикам более эффективны, чем американские Abrams.

25 января стало известно, что правительство Германии согласовало отправку танков Leopard Украине и одобрило их реэкспорт. На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков, пока что там нацелены обеспечить Киев двумя батальонами Leopard 2 из собственных запасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Завершено следствие по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Путин рассказал о заградотрядах в рядах ВСУ
Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией
Тарпищев высказался о поражении Рублева в четвертьфинале Australian Open
Опубликована карта боевых действий на Украине
Португалия отправит Украине взвод танков Leopard 2
В Азербайджане призвали прекратить деятельность армянской АЭС
Украина попросила Германию отправить ей 10 тысяч терминалов Starlink
Путин назвал защиту России целью спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.