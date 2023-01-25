В Госдуме увидели опасность в возможном формировании новых танковых частей ВСУ

Картаполов увидел опасность в возможном формировании новых танковых частей ВСУ к весне

России следует внимательнее отнестись к возможным планам по формированию и подготовке к весне новых танковых соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую опасность увидел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его комментарий приводит ТАСС.

По мнению депутата, сами поставки немецких танков Leopard 2 угрозы не несут. Картаполов отметил, что ВСУ будут вынуждены изучать новые танки, а также создавать систему их обеспечения и обслуживания.

«Единственное, чего, на мой взгляд, можно опасаться, если будет принято другое решение. Если они эту технику не поставят сейчас непосредственно на поле боя, а начнут готовить в той же самой Польше, например, или на западных полигонах Украины <…> новые соединения и части, которые появятся где-то весной, ближе к лету, вот тогда это будет серьезно», — заявил депутат Госдумы.

До этого Картаполов указал, что немецкие танки Leopard 2 уступают российским Т-90 в бронезащите. В то же время он обратил внимание, что Leopard 2 по некоторым характеристикам более эффективны, чем американские Abrams.

25 января стало известно, что правительство Германии согласовало отправку танков Leopard Украине и одобрило их реэкспорт. На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков, пока что там нацелены обеспечить Киев двумя батальонами Leopard 2 из собственных запасов.