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20:16, 25 января 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заявил о «душноте» в интервью Дудя

Блогер Артемий Лебедев раскритиковал интервью Юрия Дудя за «душноту»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российский блогер Артемий Лебедев раскритиковал интервью коллеги Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за «душноту». Свое мнение он высказал в обзоре новостей, опубликованном на авторском YouTube-канале.

Говоря об интервью актера и телеведущего Оскара Кучеры, опубликованном на канале Дудя, Лебедев обратил внимание на то, что за неделю видео набрало почти 20 миллионов просмотров. Лебедев предположил, что популярность интервью можно объяснить тем, что многим пользователям было «просто жизненно необходимо» услышать позицию Кучеры.

«Я думаю, что это те самые люди, которые просто устали от душноты, которую у Дудя на канале развели, потому что все приходят и рассказывают, как *** [все плохо], как надо покаяться, как мы вообще виноваты и как вообще назад жизнь не вернуть, а нужно просто куда-то деться», — заявил он.

Интервью Дудя с Кучерой было опубликовано 16 января. Актер стал первым гостем блогера, который высказался в поддержку спецоперации на Украине. Ролик вызвал большой резонанс, многие комментаторы раскритиковали Кучеру за наличие у его сына гражданства США и другие высказывания.

Сам актер, комментируя беседу с Дудем, заявил, что изначально планировалось говорить о телеканале «Муз-ТВ», сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции. Кроме того, он описал получившееся интервью словами «лучше быть дураком, чем подлецом».

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Маргарита Щигарева
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