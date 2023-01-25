Пропавшую после свидания с 45-летним мужчиной школьницу нашли в Челябинске

Пропавшую в Бурятии 13-летнюю россиянку нашли в Челябинске спустя неделю

Девочку, которая неделю назад пропала в Бурятии, нашли в Челябинске. Об этом сообщило республиканское МВД.

По информации Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК) по Бурятии, 17 января 13-летняя россиянка заявила, что идет к бабушке, и вышла из дома в селе Сотниково Иволгинского района. До полуночи она каталась на машине с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств.

Он привез подростка обратно и оставил в центре села возле спортивного клуба. После этого данные о ее местонахождении были неизвестны. В поисках принимали участие волонтеры, сотрудники полиции. «В настоящее время с ней работают сотрудники полиции», — говорится на информационном портале ведомства.

В ближайшее время подростка передадут законным представителям.

Ранее сообщалось, что в январе 13-летняя школьница познакомилась с новым мужчиной. Разница в возрасте между ними составила 32 года, но это обстоятельство пару не смущало. В день исчезновения подросток встретилась с возлюбленным. Сотрудники полиции провели у ее ухажера обыски. У мужчины нашли 18 патронов, охотничий нож, наручники, презервативы, смазку и простыню.