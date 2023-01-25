Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:51, 25 января 2023Россия

Пропавшую после свидания с 45-летним мужчиной школьницу нашли в Челябинске

Пропавшую в Бурятии 13-летнюю россиянку нашли в Челябинске спустя неделю

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Девочку, которая неделю назад пропала в Бурятии, нашли в Челябинске. Об этом сообщило республиканское МВД.

По информации Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК) по Бурятии, 17 января 13-летняя россиянка заявила, что идет к бабушке, и вышла из дома в селе Сотниково Иволгинского района. До полуночи она каталась на машине с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств.

Он привез подростка обратно и оставил в центре села возле спортивного клуба. После этого данные о ее местонахождении были неизвестны. В поисках принимали участие волонтеры, сотрудники полиции. «В настоящее время с ней работают сотрудники полиции», — говорится на информационном портале ведомства.

В ближайшее время подростка передадут законным представителям.

Ранее сообщалось, что в январе 13-летняя школьница познакомилась с новым мужчиной. Разница в возрасте между ними составила 32 года, но это обстоятельство пару не смущало. В день исчезновения подросток встретилась с возлюбленным. Сотрудники полиции провели у ее ухажера обыски. У мужчины нашли 18 патронов, охотничий нож, наручники, презервативы, смазку и простыню.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Зеленским
Пропавшую после свидания с 45-летним мужчиной школьницу нашли в Челябинске
Силовики России пресекли канал финансирования терактов СБУ в Херсонской области
В Подмосковье женщине удалили трехкилограммовый комок волос из желудка
В Австрии назвали ЕС «полезным идиотом» для США на Украине
Немецкий депутат назвал причину радости поклонников Бандеры
В США заявили о неминуемом поражении Украины
В Госдуме назвали эффективное оружие против политики НАТО
В США рассказали о подготовке американцев к войне с Россией
Зеленский обсудил с Макроном урегулирование конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.