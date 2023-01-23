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14:17, 23 января 2023Россия

Российская семиклассница пропала после свидания с 45-летним мужчиной

В Бурятии шестой день ищут школьницу, которая пропала после свидания с 45-летним мужчиной

Фото: Shutterstock

В Бурятии шестой день ищут семиклассницу, которая пропала после свидания с 45-летним мужчиной. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

По данным издания, российская школьница уже уходила из дома около года назад. Тогда мать девочки нашла в ее телефоне переписку со взрослым ухажером. Подросток в том диалоге представлялась студенткой колледжа.

В январе 13-летняя школьница познакомилась с новым мужчиной. Разница в возрасте между ними составила 32 года, но это обстоятельство пару не смущало. В день исчезновения подросток встретилась с возлюбленным.

Мужчина покатал семиклассницу на авто по Улан-Удэ, а позже отвез домой в Сотниково. Через полтора часа девочка попала на камеры последний раз — направлялась в сторону Ошурково.

Сотрудники полиции провели у ее ухажера обыски. У мужчины нашли 18 патронов, охотничий нож, наручники, презервативы, смазку и простыню. Последнее изъяли для экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

К поискам подростка привлекли волонтеров и добровольцев.

Ранее сообщалось, что пропавшую по пути в школу 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села Прохоровка Ростовской области.

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Анна Щербакова
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