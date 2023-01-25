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00:16, 25 января 2023Мир

В Госдепе отвергли намеки на причастность России к сожжению Корана

Представитель Госдепа Прайс сообщил, что не намекал на российский след в сожжении Корана
СюжетРоссия и НАТО:
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что не намекал на российский след, когда говорил о цели сожжения Корана в Швеции. Об этом сообщило РИА Новости.

Дипломат объяснил свою позицию относительно этого инцидента. Он уточнил, что американская сторона, а также партнеры в Стокгольме считают: организаторы провокации не хотят видеть Швецию в НАТО. «Личности, которые участвуют в такого рода действиях, могут в некоторых случаях не хотеть видеть Швецию в НАТО, могут хотеть подорвать трансатлантический альянс», — подчеркнул он.

При этом Прайс высказался, могла ли Москва принимать в этом участие. «Я не пытался предположить это», — отверг он намеки на причастность России.

Ранее Прайс назвал сожжение Корана в Швеции провокацией против расширения НАТО. Акция со сжиганием священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. В своей речи организатор акции политик Расмус Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

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Марина Совина
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