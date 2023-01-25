В США рассказали о возможной ядерной войне Индии и Пакистана

BBC: экс-госсекретарь США Помпео рассказал о возможной ядерной войне Индии и Пакистана

Индия и Пакистан балансировали на грани ядерной войны в 2019 году, написал в своих мемуарах бывший госсекретарь США Майк Помпео. Его цитирует BBC.

Как описывает события политик, конфликт с высокой вероятностью мог перерасти в ядерное противостояние после авиаудара Дели по позициям боевиков на территории Пакистана в отместку за убийство 40 военнослужащих индийской армии. Тогда Исламабад заявил, что сбил два самолета военно-воздушных сил Индии и взял в плен одного пилота.

«Я не думаю, что мир должным образом знает, насколько индийско-пакистанское соперничество было близко перерасти в ядерный пожар в феврале 2019 года», — отмечает бывший госсекретарь.

Он вспоминает, что присутствовал тогда в Ханое на встрече экс-президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Помпео в одну из ночей разбудил звонок его индийского коллеги, сообщившего о готовности Пакистана нанести ядерный удар по Индии.

Американский госсекретарь в отставке отмечает, что после серии телефонных разговоров с руководством обеих стран выяснилось, что ни одна из сторон не начала развертывание ядерного арсенала. По словам Помпео, тогда перед руководством США стояла задача как можно скорее примирить враждующие Дели и Исламабад.

В декабре 2019 года ядерные державы Пакистан и Индия устроили стрельбу на пограничной территории в спорном Кашмире. Жертвами перестрелок стали два пакистанца и два индийца, в том числе мирная жительница, Обе стороны обвинили друг друга в начале обстрелов.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.