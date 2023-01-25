Австрийский политик Грош назвал Евросоюз «полезным идиотом» для США на Украине

Бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош в интервью РИА Новости назвал Европейский союз «полезным идиотом» для США в связи с ситуацией на Украине, отметив, что от этого конфликта в выигрышной позиции находится лишь Вашингтон. Он пояснил, что в настоящее время у американского военно-промышленного комплекса самые высокие прибыли с 1945 года.

«Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО с одной стороны и Россией — с другой. Евросоюз — просто полезный идиот, в данном случае — Вашингтона», — заявил Грош.

По его словам, ЕС не смог интегрировать Россию в общую политику безопасности. Он подчеркнул, что введение антироссийских санкций со стороны Запада было большой ошибкой, которую европейские политики совершили из-за чрезмерной эмоциональной реакции на события на Украине. Грош указал на то, что проявление Австрией общеевропейской солидарности привело к ее «экономическому, внешнеполитическому, политическому и общественно-политическому самоубийству».

Ранее немецкий политик Даниэль Рой заявил, что украинские «Поклонники Бандеры» в лице властей страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения.