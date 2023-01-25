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03:21, 25 января 2023Мир

В Австрии назвали ЕС «полезным идиотом» для США на Украине

Австрийский политик Грош назвал Евросоюз «полезным идиотом» для США на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош в интервью РИА Новости назвал Европейский союз «полезным идиотом» для США в связи с ситуацией на Украине, отметив, что от этого конфликта в выигрышной позиции находится лишь Вашингтон. Он пояснил, что в настоящее время у американского военно-промышленного комплекса самые высокие прибыли с 1945 года.

«Мы должны знать: это конфликт между США, соответственно, НАТО с одной стороны и Россией — с другой. Евросоюз — просто полезный идиот, в данном случае — Вашингтона», — заявил Грош.

По его словам, ЕС не смог интегрировать Россию в общую политику безопасности. Он подчеркнул, что введение антироссийских санкций со стороны Запада было большой ошибкой, которую европейские политики совершили из-за чрезмерной эмоциональной реакции на события на Украине. Грош указал на то, что проявление Австрией общеевропейской солидарности привело к ее «экономическому, внешнеполитическому, политическому и общественно-политическому самоубийству».

Ранее немецкий политик Даниэль Рой заявил, что украинские «Поклонники Бандеры» в лице властей страны и заместителя иностранных дел Андрея Мельника крайне рады поставкам нового вооружения.

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Марина Совина
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