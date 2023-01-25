Устроивший взрыв в лифте дома из мести соседу россиянин получил 10 лет колонии

Мужчина, желавший отомстить соседу, получил 10 лет за взрыв в лифте жилого дома в Иркутске

В Иркутске суд приговорил к 10 годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, устроившего взрыв в лифте жилого дома, в результате которого пострадал 30-летний мужчина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных. Подсудимый признан виновным в умышленном повреждении имущества, незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства. Суд установил, что днем 30 ноября 2021 года при подъеме лифта в жилом доме на улице Маршала Конева в Иркутске произошел взрыв. Находившийся в кабине 30-летний мужчина получил различные телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте взрыва фрагменты кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов.

По горячим следам был задержан жилец этого дома. В его квартире и гараже силовики нашли различные химические вещества. По данным ФСБ, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, установил его в лифте и с безопасного расстояния при помощи пульта дистанционного управления привел его в действие. На допросе он заявил, что хотел отомстить соседу, но вместо него в лифте оказался его сын, уточняет ТАСС.