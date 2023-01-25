Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 25 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 25 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении потеряли более 20 военнослужащих, на купянском — более 90, на донецком — до 60. На донецком направлении российские военные продолжают наступление, на запорожском им удалось занять более выгодные рубежи и уничтожить свыше 60 бойцов ВСУ.

На херсонском направлении была пресечена попытка диверсионно-разведывательных групп Украины переправиться на левый берег Днепра, деятельность еще семи украинских диверсионных групп пресекли в Харьковской области и Луганской народной республики. В Донецкой народной республике в районе Славянска российские военные сбили самолет ВСУ Су-27.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 8171 единица специальной военной автомобильной техники.