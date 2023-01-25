Женщину задержали за попытку провезти в Россию кресты на 13 миллионов рублей

В Домодедове задержали гражданку Румынии с нательными крестами Graff на 13 млн руб.

Сотрудники аэропорта Домодедово задержали пассажирку, которая пыталась провезти в Россию ювелирные украшения на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что гражданка Румынии, имя которой не раскрывается, прибыла из Дубая с 18 нательными крестами с бриллиантами люксового бренда Graff, выполненными из белого золота. Отмечается, что их стоимость составляет 13 миллионов рублей. Помимо этого, женщина хотела провезти в ручной клади незадекларированные часы марки Bulgari.

По информации таможни аэропорта, общая сумма неуплаченных таможенных платежей за все изделия превышает четыре миллиона рублей.

В ноябре 2022 года сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку со 123 килограммами одежды люксовых брендов. По словам работников таможенного управления, женщина прилетела из Стамбула в Россию и сразу же проследовала в зеленый коридор. При этом она заявила, что у нее отсутствует товар, который подлежит обязательному письменному декларированию. Однако при досмотре у нее были обнаружены вещи таких марок, как Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW.