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14:10, 25 января 2023Ценности

Женщину задержали за попытку провезти в Россию кресты на 13 миллионов рублей

В Домодедове задержали гражданку Румынии с нательными крестами Graff на 13 млн руб.

Фото: Telegram-канал «Baza»

Сотрудники аэропорта Домодедово задержали пассажирку, которая пыталась провезти в Россию ювелирные украшения на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что гражданка Румынии, имя которой не раскрывается, прибыла из Дубая с 18 нательными крестами с бриллиантами люксового бренда Graff, выполненными из белого золота. Отмечается, что их стоимость составляет 13 миллионов рублей. Помимо этого, женщина хотела провезти в ручной клади незадекларированные часы марки Bulgari.

По информации таможни аэропорта, общая сумма неуплаченных таможенных платежей за все изделия превышает четыре миллиона рублей.

В ноябре 2022 года сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку со 123 килограммами одежды люксовых брендов. По словам работников таможенного управления, женщина прилетела из Стамбула в Россию и сразу же проследовала в зеленый коридор. При этом она заявила, что у нее отсутствует товар, который подлежит обязательному письменному декларированию. Однако при досмотре у нее были обнаружены вещи таких марок, как Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW.

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Мария Винар
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