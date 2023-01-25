Российский сисадмин получил условный срок за попытку майнинга на работе

Экс-сисадмин «Криогенмаша» получил условный срок за попытку майнинга на рабочем месте

В Балашихе бывший системный администратор подмосковного предприятия «Криогенмаш» получил два года условно за попытку майнинга криптовалюты на работе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

Мужчину признали виновным в неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру России. Суд назначил ему условный срок, учтя тот факт, что на момент преступления у фигуранта были «неблагополучные семейные обстоятельства». Также сисадмина оштрафовали на 500 тысяч рублей.

По данным спецслужбы, россиянин не только попытался организовать майнинг на компьютерах предприятия, но и незаконно скопировал данные учетных записей коллег и установил вредоносное ПО.

Ранее сообщалось, что замначальника «Бутырки» обустроил майнинг-ферму в палате для буйных пациентов психбольницы.