Собчак поделилась откровенным фото в купели

Российская ведущая Ксения Собчак показала фигуру на откровенном фото в купели

Российская ведущая Ксения Собчак показала фигуру в откровенном образе и восхитила подписчиков. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

41-летняя журналистка поделилась фото с отдыха на Алтае. На размещенном кадре знаменитость позирует в купели на фоне заснеженного леса в бикини темно-красного цвета. Также видно, что телезвезда отказалась от макияжа, а свои волосы распустила и небрежно уложила.

Фанаты восхитились внешним видом Собчак, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала 24 тысячи лайков. «Ксения, у вас отличная фигурка», «Вот это у Ксении фигура! Отличный пример», «Дай сил мне так же в 40 выглядеть», «Стройная какая!», «Выглядите великолепно! Вдохновляете!» — высказывались они.

В сентябре 2022 года Собчак призналась в отсутствии стилиста в ответ на нелестные высказывания по поводу ее внешнего вида. Так, журналистка обратила внимание на публикацию паблика «НеМалахов», насчитывающего 96 тысяч подписчиков. Администраторы группы разместили снимок знаменитости, на котором она запечатлена в ярком наряде бренда Dries Van Noten, а именно черном пиджаке и леопардовом платье в сочетании с ботинками той же расцветки и кружевными зелеными колготками.