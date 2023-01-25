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10:53, 25 января 2023Среда обитания

В Москве стали продавать меньше новостроек

Росреестр: в Москве на 14 процентов снизились продажи новостроек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За 2022 год в Москве снизились продажи новостроек — показатель сократился на 14 процентов относительно 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Росреестр.

В течение года в столице зарегистрировали 85 тысяч договоров долевого участия на строительство жилья. По словам экспертов, с учетом нежилых объектов продажи на первичном рынке упали на 15 процентов, до 122 тысяч договоров.

Аналитики уточнили, что в декабре было подписано 8,9 тысячи договоров. Показатель оказался на 49 процентов больше, чем в ноябре, но на 17 процентов меньше, чем в конце 2021 года. При этом, учитывая нежилую недвижимость, было заключено 12,2 тысячи сделок.

Ранее специалисты «Авито Недвижимости» выяснили, что по итогам четвертого квартала 2022 года площадь квартир в московских новостройках сократилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Площадь новостроек уменьшилась с 55 до 47 квадратных метров.

Нина Ташевская
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