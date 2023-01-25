Лолита пожалела о купленных в Москве квартирах

Певица Лолита Милявская заявила, что купила слишком много квартир в Москве

Российская певица Лолита Милявская заявила, что купила слишком много квартир в Москве, которые теперь оказались ей не нужны. Ее слова передает «МК».

Милявская объяснила свое желание обзавестись несколькими объектами детством, проведенным в коммунальной квартире. «Когда ты живешь длительное время в коммуналке, тебе кажется, что своя квартира — это круто! А потом еще одна — она будет квартирой ребенка. А потом с годами выясняется, что на фиг ничего никому не надо. Особенно в наше время — все это ничего не стоит», — поделилась она сожалениями.

Лолита отметила, что недвижимость требуют постоянного ухода, включая починку техники и других элементов жилья. Певица не может самостоятельно следить за жильем, так как часто находится на гастролях. Ей пришлось установить датчики протечки в пустующих квартирах, чтобы избежать проблем с соседями. При этом Милявская не хочет сдавать лишние объекты в аренду. «У меня во всех — хороший ремонт. Сдам я свою квартиру, ее убьют», — пояснила артистка.

В мае 2022 года Лолита предложила национализировать ее особняк. Таким образом певица отреагировала на появившееся в сети мнение о необходимости конфискации имущества некоторых российских артистов.