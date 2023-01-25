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08:21, 25 января 2023Мир

Роль танков Запада на Украине оценили фразой «это не волшебное средство»

Euronews: танки Запада не станут «волшебным средством» в конфликте на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Танки, которые страны Запада поставят Украине, не смогут значительно изменить ход боевых действий. Так оценили эффективность боевых машин в украинском конфликте военные эксперты, передает Euronews.

«Это не волшебное средство. Это не то, что радикально изменит ход войны», — цитирует издание фразы представителя Шведского агентства оборонных исследований Йоханнеса Андерсона. По его словам, на тактическом уровне западные танки полностью зависят от ближней поддержки боевых машин пехоты.

Ранее сообщалось, что США могут поставить Украине от 30 до 50 боевых танков M1 Abrams, что составляет батальон. Представитель американской администрации подчеркнул, что танки могут быть отправлены Киеву уже на этой неделе.

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Виктория Кондратьева
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