Блогер купил заброшенный гараж и удивил зрителей ценной находкой

Блогер Дэниел купил заброшенный в 1990-х гараж и обнаружил ценное ожерелье

Блогер Дэниел (фамилия неизвестна) купил заброшенный в 1990-х гараж и удивил зрителей ценной находкой. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах мужчина показал помещение, заполненное многочисленными коробками и ящиками. Так, среди вещей, которые автор видео приобрел за 660 долларов (примерно 46 тысяч рублей), он обнаружил несколько украшений. Одним из них оказалось ожерелье с камнями синего цвета, привлекшее особое внимание пользователей сети.

Так, юзеры отметили, что данное винтажное ювелирное изделие носит название «Цветок тыквы» и может иметь высокую стоимость. «Одно только ожерелье стоит больше тысячи долларов, если оно сделано из чистого серебра и имеет подпись художника», «Оно одно покроет все расходы», «Это украшение стоит тысячи долларов», «О боже, ожерелье "Цветок тыквы". Я бы расплакалась [обнаружив его]», — заявили зрители.

В декабре 2022 года сообщалось, что блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре из магазина американского люксового бренда аксессуаров и удивилась находке. На размещенных кадрах девушка показала, как достает из бака новую фирменную обувь, а также несколько сумок и кошельков с ценниками.