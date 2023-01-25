Прокуратура Нидерландов опубликует новые результаты расследования по МН17

Прокуратура Нидерландов 8 февраля объявит о новых результатах расследования по делу МН17

Прокуратура Нидерландов объявит о новых результатах расследования по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Новые данные опубликуют 8 февраля в ходе пресс-конференции, в которой с представителями прокуратуры будут участвовать коллеги из Совместной следственной группы. В сообщении говорится, что пресс-конференция затронет тему причастности «других сторон» к крушению Boeing.

В декабре прокуратура Нидерландов заявила, что считает окончательным решение Гаагского суда по делу о крушении самолета. В связи с этим апелляцию на решение суда подавать не будут.

По итогам заседания 17 ноября суд в Гааге заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 людей, находившихся в самолете. При этом одного из четырех обвиняемых по делу — Олега Пулатова — суд признал невиновным. В суде объяснили: установить, что Пулатов был причастен к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», невозможно.

Именно запуск ракеты сочли причиной крушения самолета. Общую компенсацию родственникам жертв крушения оценили в 16 миллионов евро.

15 декабря Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Польские парламентарии обвинили Москву в «геноциде и использовании террористических средств». Кроме того, депутаты заявили, что Россия несет «прямую ответственность за крушение рейса Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа».