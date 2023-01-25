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13:32, 25 января 2023Силовые структуры

Сотрудники МВД задержали иностранца за выдачу фиктивных документов 500 мигрантам

В Москве задержали иностранца за помощь в незаконной постановке на учет 500 мигрантов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве сотрудники МВД задержали 46-летнего иностранца, подозреваемого в выдаче фиктивных миграционных документов. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По версии полиции, с мая 2021 года за помощью к мужчине обратились более 500 мигрантов — за вознаграждение в размере от 4,5 тысячи до 6 тысяч рублей он помогал им встать на учет. Мужчина распечатывал у себя в квартире бланки уведомлений о прибытии граждан и вносил в них данные клиентов, после чего заверял документы поддельными печатями и передавал сообщникам, а те вносили недостоверные сведения в официальную базу.

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли печати, принтер, карты, телефоны и 11 фальшивых бланков уведомлений. Также стражи порядка задержали подельников иностранца, двоих мужчин в возрасте 34 и 41 года. В ближайшее время в отношении них возбудят дела об организации незаконной миграции.

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Елизавета Новикова
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