Сотрудники МВД задержали иностранца за выдачу фиктивных документов 500 мигрантам

В Москве задержали иностранца за помощь в незаконной постановке на учет 500 мигрантов

В Москве сотрудники МВД задержали 46-летнего иностранца, подозреваемого в выдаче фиктивных миграционных документов. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По версии полиции, с мая 2021 года за помощью к мужчине обратились более 500 мигрантов — за вознаграждение в размере от 4,5 тысячи до 6 тысяч рублей он помогал им встать на учет. Мужчина распечатывал у себя в квартире бланки уведомлений о прибытии граждан и вносил в них данные клиентов, после чего заверял документы поддельными печатями и передавал сообщникам, а те вносили недостоверные сведения в официальную базу.

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли печати, принтер, карты, телефоны и 11 фальшивых бланков уведомлений. Также стражи порядка задержали подельников иностранца, двоих мужчин в возрасте 34 и 41 года. В ближайшее время в отношении них возбудят дела об организации незаконной миграции.