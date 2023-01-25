Российская полиция нашла в нарколаборатории мини-зоопарк и показала на видео

МВД: под Ярославлем в нарколаборатории полиция изъяла 12,5 кг мефедрона и обезьяну

В Ярославской области сотрудники полиции накрыли нарколабораторию, в которой находился мини-зоопарк. МВД России предоставило «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны животные: собаки, кошки и обезьяна. Задержаны двое подозреваемых, организовавших подпольное производство наркотиков, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, двое жителей Ярославской области — мужчина и женщина — приобрели в селе Переславского района земельный участок и в находящейся на нем хозяйственной постройке наладили наркопроизводство. Полиция изъяла 81 канистру с наркосодержащими веществами и их прекурсорами, лабораторное оборудование и химические реактивы, а также мефедрон общей массой около 12,5 килограмма. Возбуждено уголовное дело.

Животные переданы на попечение зоозащитникам.