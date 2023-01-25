Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 25 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за гибель растерзанной его ездовой собакой девочки

Жителя Чукотки осудят за гибель четырехлетней девочки, растерзанной его ездовой собакой

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На Чукотке 53-летний житель села Лорино предстанет перед судом за то, что одна из его ездовых собак насмерть загрызла четырехлетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Россиянину вменяют причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, в июне 2022 года на территории поселения было найдено тело несовершеннолетней со множественными укушенно-рваными ранами. Позже выяснилось, что ребенка растерзала собака, принадлежавшая одному из местных жителей. Он разводил животных на окраине села. При этом отдельные собаки находились не на привязи и могли свободно бегать по населенному пункту.

Теперь охотнику грозит до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Сочи отправили в СИЗО 51-летнего владельца овчарок, загрызших 12-летнюю шахматистку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Создатель Cyberpunk 2077 признал недостатки игры
Молчание помогло улизнуть «последнему крестному отцу» Италии от полиции
Посол России заявил о новом уровне конфликта из-за танков Leopard 2
Завершено следствие по делу о мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Путин рассказал о заградотрядах в рядах ВСУ
Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией
Тарпищев высказался о поражении Рублева в четвертьфинале Australian Open
Опубликована карта боевых действий на Украине
Португалия отправит Украине взвод танков Leopard 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.