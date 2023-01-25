Россиянина осудят за гибель растерзанной его ездовой собакой девочки

Жителя Чукотки осудят за гибель четырехлетней девочки, растерзанной его ездовой собакой

На Чукотке 53-летний житель села Лорино предстанет перед судом за то, что одна из его ездовых собак насмерть загрызла четырехлетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Россиянину вменяют причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, в июне 2022 года на территории поселения было найдено тело несовершеннолетней со множественными укушенно-рваными ранами. Позже выяснилось, что ребенка растерзала собака, принадлежавшая одному из местных жителей. Он разводил животных на окраине села. При этом отдельные собаки находились не на привязи и могли свободно бегать по населенному пункту.

Теперь охотнику грозит до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Сочи отправили в СИЗО 51-летнего владельца овчарок, загрызших 12-летнюю шахматистку.