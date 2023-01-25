ЕС допустил пересмотр торговой либерализации с Украиной из-за жалоб фермеров

Euractiv: ЕК рассматривает варианты пересмотра режима либерализации торговли с Киевом

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает варианты пересмотра режима либерализации торговли с Киевом, поскольку ситуация с аграрным экспортом Украины ставит европейских фермеров в невыгодное положение. Об этом сообщает Euractiv.

«Комиссия пересмотрит либерализацию торговли агропродовольственными товарами между Украиной и ЕС», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЕК столкнулась с «растущим давлением» европейских стран, поскольку нынешние условия ставят фермеров в невыгодное положение из-за притока украинской продукции. Кроме того, о риске банкротства говорили румынские, польские и венгерские агропроизводители.

Представитель ЕК также признал, что условия импорта продовольствия с Украины представляют «проблему для наших фермеров».

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов объединения. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.