Перевод арестованных россиян из одного СИЗО в другие признан нарушением их прав

КС РФ обязал суды рассматривать жалобы арестантов на решения о переводе их в другие СИЗО

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) признал нарушением прав граждан, находящихся под арестом, их перевод из одного СИЗО в другие. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление инстанции, опубликованном 24 января.

В документе указано, что перемещение обвиняемых и подозреваемых по решению следователей из одного места содержания под стражей в другое ограничивает их право на судебную защиту и умалял достоинство личности заключенного. Исходя из этого вывода КС обязал суды общей юрисдикции рассматривать соответствующие жалобы арестантов. Эксперты указывают, что частое этапирование фигурантов уголовных дел является способом давления на них со стороны следственных органов, которое прежде невозможно было обжаловать.

Поводом для вынесения постановления стало обращение в КС жителя Черкесска Владимира Саркисяна, которого на протяжении расследования несколько раз перевозили из одного региона в другой. Он указывал на надуманные причины переводов, утверждая, что следователь добивался от него таким образом признания. К тому же у Саркисяна возникали сложности в общении со своим адвокатом, из-за чего он не мог получить квалифицированную юридическую помощь. Он просил проверить статью 125 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) о порядке рассмотрения жалоб на решения и действия следователей.

На основании постановления КС законодатель должен внести соответствующие поправки в действующие нормы.