Модель Перминова раскрыла секрет стройности на фото в соцсетях

Модель Елена Перминова призвала захватывать в кадр меньше земли для стройности на фото

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова раскрыла секрет стройности на фотографиях в социальных сетях. Сторис на эту тему появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя модель опубликовала коллаж, на котором она запечатлена напротив океана вместе со своими детьми — Никитой, Егором и Ариной. Знаменитость снялась в черном бикини, оранжевых коротких шортах и бежевых тапках. В ответ на вопрос подписчика о правильном позировании манекенщица призвала при фотографировании захватывать в кадр меньше земли.

«Оптимально, если край обуви на фото отстает от края снимка аккурат на размер ступни. Сравните: когда в кадре много земли, мы выглядим коротконогими и коренастыми. На втором фото соблюдено правило, и мы выглядим стройными и длинными. Никакого фотошопа и вытянутых конечностей», — пояснила Перминова и добавила, что камеру следует держать ровно.

Ранее в январе Елена Перминова также показала несовершенства тела на фотографии в откровенном образе. Манекенщицу запечатлели в купальнике желтого цвета, бежевой панаме и сланцах в тон пляжного наряда. На размещенном изображении видны растяжки и целлюлит на ее ноге.