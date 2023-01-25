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13:16, 25 января 2023Россия

ВСУ покинули первую линию обороны под Угледаром

Военкор Руденко: ВСУ покинули первую линию обороны под Угледаром и отошли в город

Кадр: Минобоороны РФ / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ), потеряв первую линию обороны под Угледаром, отошли в город, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

По данным военкора, украинские войска заняли подготовленные позиции в шахте, которая находится на окраине города, так как подземные коммуникации хорошо приспособлены для обороны.

«Плюс, противник подтянул резервы. Сейчас наша артиллерия уничтожает подкрепления и разбирает фортификационные сооружения врага», — написал он.

Руденко отметил, что Угледар — немаленький город, в котором есть промзоны и высотные дома, поэтому его «нужно брать в тиски, а затем делать котел», к чему стремятся российские войска.

Ранее ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать российские силы под Угледаром. В итоге украинские войска потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.

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Варвара Кошечкина
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