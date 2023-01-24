ВСУ попытались контратаковать российские войска под Угледаром

RT: ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаковать ВС РФ под Угледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки контратаковать российские силы под Угледаром. В итоге украинские войска потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Как стало известно телеканалу, 22 и 23 января украинская армия дважды пробовала вести разведку боем и перегруппировывать свои войска в районе города.

Уточняется, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона и три батальона 68-й егерской бригады ВСУ при поддержке 3-й танковой бригады стремились помешать обжатию Угледара Вооруженными силами (ВС) России на севере рядом с поселком Водяное и на юге возле населенных пунктов Павловка и Пречистовка.

После второй попытки провести разведку боем на бронетранспортерах М113 и небронированных пикапах украинские подразделения отошли для перегруппировки. В районе Золотой Нивы и Пречистовки их обнаружил российский беспилотник «Орлан-30». Сразу после этого по скоплению техники противника ударили орудия «Гиацинт-Б», а также самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация». Они нанесли значительный урон ВСУ.

