Военкор Сладков: взятие Марьинки в ДНР необходимо для возможности флангового удара по ВСУ

Марьинка — один из главных плацдармов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, ее взятие позволит российским войскам создать угрозу флангового удара по Угледару и другим населенным пунктам, находящимся под контролем Украины. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Он также отметил, что фронт на Донбассе плотный, исключающий возможность фланговых обхватов на данном этапе боевых действий. «Поэтому силы бьются лоб в лоб. А вот когда Марьинку добьют, вот тогда мы потом сможем атаковать во фланг и соседнюю Красногоровку и Угледар — это уже угроза Авдеевке, Курахову», — написал Сладков.

С неизбежным, как указал военкор, взятием Марьинки, этот населенный пункт станет опорой для дальнейших действий российских войск, позволив передвинуть пункты управления вперед.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ранее заявил, что потери Киева в живой силе «непостижимы». По словам дипломата, ВСУ теряют солдат «направо и налево».