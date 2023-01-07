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17:31, 7 января 2023Россия

Военкор объяснил необходимость взятия Марьинки

Военкор Сладков: взятие Марьинки в ДНР необходимо для возможности флангового удара по ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Марьинка — один из главных плацдармов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, ее взятие позволит российским войскам создать угрозу флангового удара по Угледару и другим населенным пунктам, находящимся под контролем Украины. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Он также отметил, что фронт на Донбассе плотный, исключающий возможность фланговых обхватов на данном этапе боевых действий. «Поэтому силы бьются лоб в лоб. А вот когда Марьинку добьют, вот тогда мы потом сможем атаковать во фланг и соседнюю Красногоровку и Угледар — это уже угроза Авдеевке, Курахову», — написал Сладков.

С неизбежным, как указал военкор, взятием Марьинки, этот населенный пункт станет опорой для дальнейших действий российских войск, позволив передвинуть пункты управления вперед.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ранее заявил, что потери Киева в живой силе «непостижимы». По словам дипломата, ВСУ теряют солдат «направо и налево».

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Василий Мека
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