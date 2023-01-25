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11:54, 25 января 2023Россия

Россиянин сорвался с крыши во время уборки сугробов и погиб

В Краснокаменске 23-летний коммунальщик сорвался с крыши во время уборки снега и погиб
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Краснокаменске 23-летний молодой человек погиб, сорвавшись с крыши во время уборки снега. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, сотрудник коммунальных служб сорвался с крыши пятиэтажного дома на улице Центральной вместе с лавиной снега. Россиянин скончался по дороге в больницу, после случившегося следователи начали проверку.

В Краснокаменске выпало аномальное число осадков. В городе местами высота сугробов составляла полтора метра, в связи с чем коммунальщики начали очищать улицы и крыши домов.

Ранее на сельхозпредприятии в селе Левые Ламки Тамбовской области двое рабочих 19 и 39 лет погибли, их засыпало зерном. ЧП произошло при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат.

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Анастасия Шейкина
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