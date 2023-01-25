Российский банк прекратит прием долларов и евро в банкоматах

Райффайзенбанк принял решение прекратить прием долларов и евро в банкоматах с 1 февраля

Российский Райффайзенбанк, входящий в число системно-значимых, принял решение прекратить прием наличных долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля, сказано в заявлении на сайте кредитной организации.

«Решение связано с изменением потребностей клиентов. Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам», — указано в заявлении.

При этом в банке пояснили, что клиенты по-прежнему смогут вносить наличную валюту на свои счета в отделениях организации, а все операции с иностранными валютами проводятся в обычном режиме и без изменений.

С 23 декабря банк также поменял условия валютных переводов в российские и зарубежные организации. По новым правилам, сумма каждого перевода через мобильное приложение «Райффайзен онлайн» не может быть меньше пяти тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте по курсу Центрального банка России в день перевода). Комиссия составит два процента.