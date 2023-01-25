В сети вспомнили спетую Путиным песню про ракеты

Журналисты вспомнили, как в 2017 году Путин помог студенту МГУ спеть песню про ракеты

В сети вспомнили визит президента России Владимира Путина в МГУ имени М.В. Ломоносова и встречу с учащимися вуза шестилетней давности. Соответствующий фрагмент мероприятия 2017 года опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На кадрах запечатлено, как в ходе общения один из присутствующих с гитарой в руках исполняет известную советскую песню начала 1960-х годов о космонавтике «14 минут до старта», однако, вероятно, из-за волнения забывает слова.

Глава государства помогает студенту окончить строчку про «караваны ракет», а затем дважды повторяет припев: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Путину при этом помогает ректор МГУ Виктор Садовничий, а остальные участники встречи начинают аплодировать.

Отмечается, что журналисты вспомнили данный инцидент в связи с анонсированным ранее в Кремле новым визитом Путина в МГУ. В День российского студенчества 25 января он вновь пообщается со студентами, осмотрит новый учебно-практический корпус университета и ознакомится с планами по развитию научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.