Бывшему командиру роты ДПС ужесточили приговор за один миллион рублей взяток

На Кубани ужесточили приговор бывшему командиру отделения ДПС за взятки от коллег

На Кубани суд апелляционной инстанции ужесточил приговор бывшему командиру отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России по Староминскому району Вячеславу Килмачу за получение взяток. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным ведомства, суд усилил наказание фигуранту до четырех лет лишения свободы. Кроме того, назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

В апреле командира роты ДПС осудили на три года. Также ему в течение трех лет запретили занимать государственные должности. По данным следствия, Килмач систематически брал деньги у своих коллег за общее покровительство и продвижение по службе. Взятки ему передавали как лично, так и переводами на банковские карты, принадлежащие его знакомым. Таким образом, с апреля 2019-го по октябрь 2020 года он получил более миллиона рублей от своих подчиненных.

Во время судебного заседания мужчина частично признал вину.