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15:53, 25 января 2023Силовые структуры

Бывшему командиру роты ДПС ужесточили приговор за один миллион рублей взяток

На Кубани ужесточили приговор бывшему командиру отделения ДПС за взятки от коллег

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Кубани суд апелляционной инстанции ужесточил приговор бывшему командиру отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России по Староминскому району Вячеславу Килмачу за получение взяток. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным ведомства, суд усилил наказание фигуранту до четырех лет лишения свободы. Кроме того, назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

В апреле командира роты ДПС осудили на три года. Также ему в течение трех лет запретили занимать государственные должности. По данным следствия, Килмач систематически брал деньги у своих коллег за общее покровительство и продвижение по службе. Взятки ему передавали как лично, так и переводами на банковские карты, принадлежащие его знакомым. Таким образом, с апреля 2019-го по октябрь 2020 года он получил более миллиона рублей от своих подчиненных.

Во время судебного заседания мужчина частично признал вину.

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Екатерина Власова
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