Внучка примерила наряды бабушки 70-х годов и восхитила пользователей сети

Блогерша Эбигейл Смит примерила наряды бабушки 1970-х годов и восхитила зрителей

Блогерша Эбигейл Смит с никнеймом @abigail_leigh8 примерила одежду бабушки времен 1970-х годов и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика 20-летняя внучка показала черно-белое фото своей родственницы, а затем надела несколько ее нарядов. Она предстала перед камерой в ярко-розовом платье с длинными рукавами и вышивкой на груди. Затем инфлюэнсерша надела костюм из бледно-зеленых жилета на пуговицах и юбки до середины бедер. Также она позировала в оранжевом и зеленом приталенных платьях и наряде, который сшила по аналогии с изделиями из гардероба бабушки.

Зрители оценили образ Смит в комментариях. «Привет из прошлого. Так мило», «У бабушки было отличное чувство моды и стиля», «Мне нужно оранжевое платье», — написали они.

В декабре 2022 года блогерша Алисса Миллеза примерила старую одежду своей бабушки во время разбора гардероба и восхитила пользователей сети. Внучка обнаружила среди вещей родственницы черные брюки и красное шелковое бюстье с кружевной отделкой, которые надела перед камерой.