Звезда сериала «Стюардессы» решилась на радикальный метод борьбы с ПМС

Актриса Рита Саймонс удалила матку и яичники, чтобы избавиться от тяжелой формы ПМС

Британская актриса Рита Саймонс после многолетней борьбы с болезненными, нерегулярными менструациями и тяжелой формой предменструального синдрома (ПМС) решилась на радикальное решение проблемы. Об этом она рассказала журналистам издания OK!.

45-летняя звезда сериала «Стюардессы» заявила, что перенесла тотальную гистерэктомию. Ей хирургическим путем удалили матку, шейку матки, верхнюю часть влагалища, яичники и фаллопиевые трубы.

Прежде чем решиться на операцию, Саймонс под контролем врачей перепробовала все доступные методы лечения, включая гормонотерапию, но они оказались неэффективными. Из-за длительных проблем со здоровьем у актрисы началась депрессия, усилились проявления обсессивно-компульсивного расстройства и развилась повышенная тревожность.

По мнению врачей, единственным способом справиться с проблемой была гистерэктомия. «Я чувствовала, что это было посягательством на мою женственность, но мое хорошее психическое здоровье было бы полезно для моих детей и хорошо для Бена (партнера Саймонс — прим. «Ленты.ру»). Они испытывали на себе силу моего гнева во время предменструального синдрома, хотя и не заслуживали этого», — объяснила причины своего решения Саймонс.

Ранее врач-диетолог Ольга Перевалова предложила женщинам поднимать настроение в ПМС с помощью пива. По ее словам, этот напиток «устраняет дисбаланс женских гормонов» в последние дни цикла, но увлекаться им не стоит.