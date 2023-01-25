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15:08, 25 января 2023Россия

Володин сделал заявление о своей декларации о доходах

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что опубликует свою декларацию о доходах в соцсетях
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин пообещал опубликовать свою декларацию о доходах в социальных сетях. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения законопроекта о публикации обезличенных деклараций. Слова парламентария приводит ТАСС.

По словам Володина, ему нечего скрывать и принятие упомянутого законопроекта не повлияет на его намерение информировать избирателей. «Мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать», — заявил он.

Ранее стало известно, что решение обнародовать декларации российских депутатов и сенаторов в обобщенном виде было принято из-за уязвимости перед иностранными спецслужбами и угрозы санкций. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Госдума уже приняла во втором чтении поправку о новом формате публикации деклараций депутатов и сенаторов.

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Марк Леонов
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