Володин сделал заявление о своей декларации о доходах

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что опубликует свою декларацию о доходах в соцсетях

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин пообещал опубликовать свою декларацию о доходах в социальных сетях. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения законопроекта о публикации обезличенных деклараций. Слова парламентария приводит ТАСС.

По словам Володина, ему нечего скрывать и принятие упомянутого законопроекта не повлияет на его намерение информировать избирателей. «Мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать», — заявил он.

Ранее стало известно, что решение обнародовать декларации российских депутатов и сенаторов в обобщенном виде было принято из-за уязвимости перед иностранными спецслужбами и угрозы санкций. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Госдума уже приняла во втором чтении поправку о новом формате публикации деклараций депутатов и сенаторов.