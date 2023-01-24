В Госдуме объяснили планы обобщить декларации депутатов

Депутат Диденко объяснил планы обобщить декларации депутатов санкциями

Решение обнародовать декларации российских депутатов и сенаторов в обобщенном виде было принято из-за уязвимости перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Ранее Госдума приняла во втором чтении поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что декларации перестанут публиковать в привычном виде с 1 марта 2023 года.

Это уязвимость, когда лица, принимающие ответственные решения, открыты перед службами иностранных разведок. Я думаю, это самое главное. Они все, при том что публичные, так еще наизнанку вывернутые, в том плане, что против них могут быть приняты меры санкционно-имущественного характера, в том числе в отношении банков, счетов, недвижимости и прочего Алексей Диденко депутат Госдумы

По словам парламентария, планируется, что информация об имуществе депутатов и сенаторов будет обнародоваться в обобщенном виде. «То есть общее количество, например, 100 квартир на общую площадь такую-то — будет обобщенная информация, чтобы нельзя было идентифицировать этот объект», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможной отмене публикации деклараций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вносят свою специфику условия специальной военной операции (СВО) на Украине.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции.