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15:58, 25 января 2023Бывший СССР

На Украине объяснили отступление ВСУ из Соледара

В ВСУ заявили об отступлении из Соледара ради «сохранения жизней личного состава»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Решение об уходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара было принято ради сохранения жизней личного состава. Об этом представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил в комментарии украинскому изданию «Суспильне».

Он объяснил отступление украинских войск из Соледара, отметив, что находившиеся в городе подразделения ВСУ отошли на заранее подготовленные рубежи, стараясь маневрировать и применяя тактику малых групп.

Ранее Череватый подтвердил отступление украинской армии из Соледара. О взятии города под контроль Вооруженных сил России Министерство обороны РФ сообщало 13 января.

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Алевтина Запольская
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