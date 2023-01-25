На Украине объяснили отступление ВСУ из Соледара

В ВСУ заявили об отступлении из Соледара ради «сохранения жизней личного состава»

Решение об уходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара было принято ради сохранения жизней личного состава. Об этом представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил в комментарии украинскому изданию «Суспильне».

Он объяснил отступление украинских войск из Соледара, отметив, что находившиеся в городе подразделения ВСУ отошли на заранее подготовленные рубежи, стараясь маневрировать и применяя тактику малых групп.

Ранее Череватый подтвердил отступление украинской армии из Соледара. О взятии города под контроль Вооруженных сил России Министерство обороны РФ сообщало 13 января.