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18:27, 25 января 2023Силовые структуры

Россиянин связал младшему брату руки и ноги и оставил его умирать в тундре

В ЯНАО задержан россиянин, который связал брату руки и ноги и оставил его умирать в тундре

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ЯНАО задержали россиянина, подозреваемого в покушении на убийство младшего брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, рано утром 23 января в безлюдном месте рядом с селом Гыда местные жители обнаружили 33-летнего мужчину со связанными руками и ногами. Медики диагностировали у него отморожение пальцев рук и обеих стоп, а также ссадины и ушибы. Его госпитализировали.

Правоохранители выяснили, что брат потерпевшего вывез его в тундру и оставил его там, надеясь, что тот замерзнет насмерть из-за низкой температуры на улице.

В декабре сообщалось, что в городе Кунгуре Пермского края на улице насмерть замерзла учительница физкультуры из местного лицея. По информации источников портала, после корпоратива в ресторане женщина села в такси до дома на улице Ленина, однако водитель по неизвестной причине высадил ее в поселке Машзавод.

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Елизавета Новикова
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